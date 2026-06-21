Чрезвычайное положение объявлено в Боливии на фоне массовых протестов Президент Боливии Пас объявил чрезвычайное положение в стране из-за протестов

Москва21 июн Вести.Президент Боливии Родриго Пас объявил в стране чрезвычайное положение на фоне кризиса, вызванного массовыми протестами и перекрытием дорог, которые на протяжении 50 дней парализуют экономику республики.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы государства.

Наступает момент, когда бездействие перестает быть осторожностью и становится безответственностью. И этот момент настал сказал Пас в телеобращении к нации

По его словам, антиправительственные блокады из социального протеста переросли в организованную попытку дестабилизировать боливийскую демократию. Президент пообещал, что меры, предполагающие развертывание войск, защитят граждан и обеспечат поставки товаров первой необходимости. Режим чрезвычайного положения продлится 90 дней, но может быть отменен раньше, если "насилие и угрозы в отношении населения прекратятся".

Согласно данным управления омбудсмена Боливии и правозащитных организаций, в результате ожесточенных столкновений в ходе демонстраций по меньшей мере 17 человек погибли, большинство — из-за нехватки медицинской помощи, вызванной перебоями в транспортном сообщении. Газета The Washington Times пишет о 365 арестованных и 37 пострадавших.

Объявлению чрезвычайного положения предшествовало подписанное соглашение Паса с крупнейшим профобъединением страны — Боливийским рабочим центром, — которое вело протесты. Однако договоренность охватила не все группы: профсоюзы и производители коки в регионе Чапаре, оплоте экс-президента Эво Моралеса, продолжили акции, а часть блокад сохранилась.

Власти возлагают ответственность за беспорядки на сторонников Моралеса. Сам экс-президент поддержал протесты и потребовал досрочных выборов, скрываясь от ордера на арест по обвинению в торговле несовершеннолетними, которое он отрицает.

США поддержали действия Паса. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио на прошлой неделе известил боливийского лидера о наращивании Вашингтоном экстренной помощи и логистической поддержки, а шеф Пентагона Пит Хегсет осудил протесты как попытку свержения легитимного правительства.

Нынешний кризис разворачивается на фоне исторического для страны политического сдвига. Пас пришел к власти в ноябре 2025 года, положив конец почти 20-летнему правлению левой партии "Движение к социализму". Он обещал решить проблему хронической нехватки топлива и пополнить пустеющую казну, сохранив при этом социальные гарантии.

Однако его меры жесткой экономии, прежде всего отмена топливных субсидий, лишь усилили инфляцию, дефицит горючего восполнили некачественным бензином, повредившим тысячи машин, а реформы для привлечения инвестиций застопорились в Конгрессе.

Сам Моралес, бессменно возглавлявший Боливию около 14 лет, в 2019 году уже покидал пост на фоне массовых беспорядков и давления военных, после чего выехал из страны.

В мае в Боливии вспыхнули протесты шахтеров. Тогда митингующие вступили в уличную схватку с полицией.