Президент Боливии Пас снизил на 50% зарплату себе и министрам на фоне протестов

Москва25 мая Вести.Президент Боливии Родриго Пас объявил о сокращении на 50% своей зарплаты и доходов министров на фоне продолжающихся антиправительственных протестов и перебоев со снабжением в стране.

По словам главы государства, решение принято в знак солидарности с населением и ради поддержки страны в сложной ситуации. При этом снижение зарплат не затронет госслужащих более низкого уровня.

Я и мои министры приняли решение сократить зарплату на 50%, чтобы внести ясный вклад в усилия, которые прилагает Боливия сказал Пас на мероприятии в Сукре

Он также подчеркнул, что власти готовы к диалогу, но только с теми, кто настроен на переговоры. Пас отметил, что нельзя использовать проблемы граждан как инструмент давления.

Антиправительственные протесты в Боливии продолжаются уже несколько недель. Участники акций перекрыли дороги в разных регионах страны, что привело к перебоям с поставками. Власти возлагают ответственность за беспорядки на сторонников бывшего президента Эво Моралеса. В середине мая в Ла-Пасе произошли столкновения, в ходе которых были задержаны около 100 человек.