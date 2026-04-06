Москва6 апр Вести.Километровые очереди на автозаправочных станциях в Бангладеш возникли из-за введения в стране ограничения на продажу топлива. Об этом журналист ИС "Вести" Наталья Соловьева сообщила в своем Telegram-канале.

Журналист выложила в мессенджере полутораминутное видео, на котором показана длинная очередь из ожидающих заправки водителей мотоциклов, автобусов и различной сельскохозяйственной техникой.

Бангладеш не обошел топливный кризис. Это одна из самых скромных, всего лишь километровая очередь на заправку. Стоят автобусы, байки и даже сельскохозяйственная техника. Действует ограничение на продажу топлива. Владелец байка может купить его только на 500 така (местная валюта), их хватит примерно на 4 литра бензина. Машину можно заправить на 3000 така, т.е. залить только 25 л. Но даже этих дефицитных литров еще нужно дождаться. Водители стоят в очереди по 18-20 часов написала Наталья Соловьева в своем Telegram-канале

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бензоколонки Европы могут опустеть приблизительно 20 апреля из-за энергетического кризиса.