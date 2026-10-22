Шесть полицейских пострадали при атаке дронов на участок в Колумбии

Беспилотники атаковали полицейский участок в Колумбии Шесть полицейских пострадали при атаке дронов на участок в Колумбии

Москва22 окт Вести.Шестеро полицейских ранены при атаке дронов на полицейский участок в муниципалитете Пелайя в колумбийском департаменте Сесар, сообщают власти департамента в соцсети X.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Преступники атаковали с помощью дронов полицейский участок в Пелайе. В результате преступного нападения шестеро полицейских получили ранения отмечает администрация департамента

Армия и полиция направили в район дополнительные силы для поиска преступников.

Губернатор Сесара Эльвия Милена Сан-Хуан выразила солидарность с пострадавшими полицейскими и их семьями и подтвердила назначение вознаграждения в размере до 150 млн песо за информацию, которая поможет установить личности преступников, причастных к атаке.