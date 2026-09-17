При крушении самолета Cessna на западе Колумбии погибли 5 человек

На западе Колумбии обнаружили обломки потерпевшего крушение самолета Cessna При крушении самолета Cessna на западе Колумбии погибли 5 человек

Москва17 сен Вести.В Колумбии найдены обломки самолета Cessna T206, который потерпел крушение на маршруте между городом Кондото в департаменте Чоко и аэропортом Гуаймараль в Боготе.

Находившиеся на борту пять человек погибли, сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья. Он выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы.

К сожалению, власти подтвердили, что все находившиеся на борту найдены погибшими написал президент на странице в соцсети X

Самолет с регистрационным номером HK-4985 исчез с радаров утром 13 сентября во время полета из Кондото в Боготу. Последний контакт с воздушным судном был зафиксирован в горной лесистой местности на границе департаментов Чоко и Рисаральда, которые расположены на западе страны.

Поисковые группы обнаружили место крушения в районе природного национального парка Татама, в труднодоступной горной зоне. Спасательные работы осложнялись сложным рельефом и неблагоприятными погодными условиями, что потребовало использования вертолетов.

По данным колумбийских СМИ, на борту находились пять человек, четверо из которых были медицинскими работниками. Они возвращались из командировки в Кондото, где оказывали помощь местным жителям.

Причины катастрофы и обстоятельства крушения самолета в настоящее время устанавливаются.