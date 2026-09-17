Беспилотник сбит над деревней в Костромской области Костромская область атакована дронами, БПЛА сбили над деревней Алеево

Москва17 сен Вести.В четверг, 17 сентября, Костромская область была атакована вражескими беспилотными летательными аппаратами, сообщил в MAX губернатор Сергей Ситников.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Один из БПЛА самолетного типа ликвидирован над территорией деревни Алеево Красносельского района. Повреждений строений нет. Эвакуация граждан не проводилась. Никто не пострадал говорится в заявлении главы региона

В настоящее время на месте падения фрагментов дрона находятся сотрудники оперативных служб, в работах участвуют девять человек, привлечены три единицы техники.