9News: автомобиль въехал в толпу в Австралии

СМИ: автомобиль въехал в группу людей в Австралии 9News: автомобиль въехал в толпу в Австралии

Москва3 окт Вести.Автомобиль въехал в толпу людей в австралийском Ньюкасле. Об этом сообщает новостной портал 9News.

Отмечается, что по меньшей мере девять человек пострадали.

Двое [из пострадавших] находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в критическом, включая одного ребенка говорится в материале

Автомобиль наехал на фанатов команды по игре регбилиг Newcastle Knights, которые выстроились на улице, чтобы попрощаться с автобусом с игроками.

Ранее автомобиль намеренно въехал в группу людей около железнодорожного вокзала французского города Кан. Два человека погибли.