Москва3 октВести.Автомобиль въехал в толпу людей в австралийском Ньюкасле. Об этом сообщает новостной портал 9News.
Отмечается, что по меньшей мере девять человек пострадали.
Двое [из пострадавших] находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в критическом, включая одного ребенкаговорится в материале
Автомобиль наехал на фанатов команды по игре регбилиг Newcastle Knights, которые выстроились на улице, чтобы попрощаться с автобусом с игроками.
Ранее автомобиль намеренно въехал в группу людей около железнодорожного вокзала французского города Кан. Два человека погибли.