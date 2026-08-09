В Уругвае футболист выбил мяч на дорогу и спровоцировал ДТП

Футболист в Уругвае во время матча спровоцировал аварию на соседней трассе В Уругвае футболист выбил мяч на дорогу и спровоцировал ДТП

Москва9 авг Вести.Футболист клуба "Уругвай Монтевидео" спровоцировал ДТП на трассе, выбив мяч за пределы поля в матче местного первенства.

Инцидент произошел во время матча первенства второго по силе дивизиона чемпионата страны - Сегунды - между "Монтевидео" и "Пайсанду". Стадион, на котором проходил матч, находится рядом с оживленной трассой и при этом не имеет высоких ограждений и крыши.

Защитник "Уругвай Монтевидео", останавливая атаку соперника, выбил мяч в аут, и тот полетел прямо на дорогу и ударился об один из проезжающих автомобилей.

Водитель авто, не ожидавший такого исхода, резко затормозил, что также сделали машины, ехавшие за ним. В результате несколько авто получили удар в задний борт.