В Бразилии футболист, празднуя гол, провалился в подтрибунный тоннель Бразильский футболист запрыгнул в тоннель у трибун, празднуя забитый мяч

Москва9 авг Вести.Футболист бразильской "Коритибы" Жаси получил травму в матче чемпионата страны против "Шапекоэнсе", случайно запрыгнув в тоннель, ведущий в подтрибунные помещения, когда праздновал забитый мяч.

Встреча прошла в Коритибе 9 августа и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Видео с празднованием Жаси стало вирусным в соцсетях.

Защитник "Коритибы" поразил ворота соперников и побежал к болельщикам. Он резко перепрыгнул рекламные шиты, но не заметил, что там находится выход из тоннеля. В итоге он прыгнул прямо в яму. Игрок получил травму и не смог продолжить матч.

Вдвойне обидно для футболиста стало то, что в итоге его гол не был засчитан - арбитр отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора (VAR), увидев в эпизоде положение вне игры.

Ранее сообщалось, что футболист в матче второй лиги Уругвая спровоцировал ДТП на трассе, выбив мяч в аут и попав в один из проезжавших автомобилей.