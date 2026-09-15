ABC: сотня человек с копьями и луками устроили беспорядки в Австралии

Около 100 человек с копьями и луками устроили беспорядки в Австралии ABC: сотня человек с копьями и луками устроили беспорядки в Австралии

Москва15 сен Вести.Около сотни человек устроили беспорядки в населенном пункте Вадей на севере Австралии. Часть бунтующих была вооружена копьями, луками и металлическими предметами, сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию Северной территории.

Инцидент произошел в 23.45 по местному времени (17.15 мск). По данным полиции, между двумя семейными группами произошел конфликт, который стремительно перерос в беспорядки.

Во время беспорядков 22-летний мужчина получил серьезные травмы после того, как его, предположительно, ударили в спину трехзубым копьем передает телеканал

Пострадавшего доставили в больницу. Информации о степени тяжести его состояния пока не поступала.