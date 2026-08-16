На автотрассе в Приэльбрусье вооруженные мужчины устроили потасовку с туристами

Мужчины с пистолетами вступили в конфликт с туристами на трассе в Приэльбрусье На автотрассе в Приэльбрусье вооруженные мужчины устроили потасовку с туристами

Москва16 авг Вести.Группа вооруженных мужчин вступила в конфликт с туристами на автотрассе в Приэльбрусье. РЕН ТВ сообщает об инциденте со слов очевидцев.

Свидетель потасовки рассказал, что 16 августа кортеж примерно из 10 машин преградил путь автомобилям, в которых ехали отдыхающие с поляны Эммануэля. На узкой дороге образовался затор.

На просьбы дать возможность проехать мужчины отреагировали неадекватно: достали пистолеты и начали угрожать водителям экскурсионных автомобилей и туристам сообщил источник

По словам свидетелей происшествия, вооруженные люди назвали себя "личной охраной", а их "наниматель" сидел в одной из машин.

Детали происшествия не уточняются.