Москва24 июл Вести.В деревне Перхем Даун на юге Англии два британских солдата в сильном алкогольном опьянении угнали бронетранспортер с военной базы, устроили беспредел на дороге и протаранили несколько автомобилей своих коллег. Об этом пишет таблоид Sun со ссылкой на их сослуживцев.

Солдаты отправились выпивать за пределы базы, а затем вернулись около часа ночи и угнали гусеничную бронированную машину. Пьяный в стельку военный инженер нажал педаль газа (БТР - прим. ред.) Bulldog в пол, разогнавшись до максимальной скорости 51 километр в час говорится в публикации издания

По данным газеты, нетрезвый военнослужащий не справился с управлением 15-тонного БТР и повредил несколько личных машин, принадлежащих сослуживцам. Два автомобиля были смяты полностью.

После этого водитель, словно ничего не случилось, вернул бронемашину на парковку и ушел в казарму. Издание отмечает, что, к удивлению, никто не пострадал, а сам бронетранспортер не получил ни царапины. Тем не менее, виновные были задержаны.