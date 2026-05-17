В Сумской области российский дрон уничтожил ББМ Land Rover Snatch Российский дрон поразил британскую бронемашину в Сумской области

Москва17 мая Вести.В Сумской области российский беспилотник уничтожил британскую боевую бронированную машину (ББМ) Land Rover Snatch. Видео удара опубликовал близкий к группировке войск "Север" канал в MAX.

Авторы публикации утверждают, что бронемашина была поражена оператором беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север". На кадрах видно, как дрон залетает внутрь автомобиля, после чего происходит взрыв.

Редкий британский "зверь" уничтожен в Сумской области говорится в сообщении

Уточняется, что Land Rover Snatch изначально создавался для патрулирования и операций в Северной Ирландии.

Ранее РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждено перебрасывать подразделения на сумское направление из-за больших потерь.