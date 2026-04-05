Москва5 апр Вести.Бойцы группировки "Север" ВС РФ на сумском участке фронта уничтожили самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил боец с позывным Ветер.

В ходе боевого дежурства начальником расчета FPV-дрона с позывным Чехов на территории Сумской области был обнаружен зенитный ракетный комплекс "Бук" рассказал Ветер, командир отделения взвода беспилотных систем группировки войск "Север"

По его словам, обнаруженный ЗРК решили уничтожить, что и было сделано.

В ходе объективного контроля было подтверждено, что цель уничтожена заявил боец

Он отметил, что ракетный комплекс располагался в глубине тыла ВСУ, и в этом заключалась главная сложность.

Профессионализм наших расчетов позволяет работать на предельной дальности, когда противник находится вдалеке от линии фронта добавил командир

Накануне в Сумской области бойцы спецназа "Ахмат" и подразделения группировки "Север" уничтожили колонну техники ВСУ.