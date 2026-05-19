Артиллерия "Севера" уничтожила скопление техники ВСУ в Сумской области Группировка "Север" уничтожила скопление техники ВСУ в Сумской области

Москва19 мая Вести.Расчет самоходной гаубицы 2С3 "Акация" группировки войск "Север" уничтожил скопление автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, заявил боец с позывным Клен в интервью РИА Новости.

Техника противника обнаружена расчетом разведывательного БПЛА. Координаты цели незамедлительно переданы командиру артиллерийской батареи приводит РИА Новости слова Клена

Уничтожение техники ВСУ срывает планы по ротации, доставке продовольствия и боеприпасов на фронт и в целом снижает боеготовность украинских подразделений, подчеркнул Клен.

По его словам, истощение противника помогает продвижению штурмовых подразделений группировки войск "Север".