Стрельба из окон авто на свадьбе в Баварии закончилась визитом полиции

Полиция Баварии перехватила свадебный кортеж из-за стрельбы в воздух Стрельба из окон авто на свадьбе в Баварии закончилась визитом полиции

Москва9 авг Вести.Полиция города Ингольштадт на юге Германии перехватила свадебный кортеж, участники которого устроили стрельбу из окон автомобилей. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Во время свадебного кортежа на юге города из автомобилей были произведены выстрелы​​​. Значительные силы полиции оцепили соответствующий район и провели проверку автомобилей, а также нескольких пассажиров говорится в публикации

Инцидент произошел вечером 8 августа. Очевидцы услышали серию выстрелов на улицах города и сразу обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативной проверки выяснилось, что гости праздника стреляли в воздух из сигнально-шумовых пистолетов в знак празднования свадьбы.

Полицейские изучили видеозаписи с места происшествия и установили личности четверых стрелявших в возрасте от 23 до 59 лет. В отношении них начато расследование по факту нарушения законодательства об оружии.