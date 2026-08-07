Москва7 авг Вести.В британском городе Тетфорд начались беспорядки из-за мигрантов. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

По его словам, столкновения между протестующими и полицейскими проходят уже третий день. Дома, в которые должны были заселиться мигранты, закидали камнями и яйцами. Одной из причин беспорядков стала идея британских властей разместить мигрантов на бывшей базе королевских военно-воздушных сил недалеко от Тетфорда, отметил журналист.

Разбитые окна - это последствия антимигрантских протестов в английском городе Тетфорд. В эти дома недавно заселили тех, кто попал в Британию нелегально и теперь просит в этой стране убежище. Местные жители такое соседство восприняли агрессивно рассказал Хабаров

Он добавил, что у ворот базы королевских ВВС недалеко от Тетфорда дежурят протестующие. Забор завешан плакатами с требованиями не пускать сюда нелегальных мигрантов и закрыть для них границы страны.

Тем временем, количество мигрантов, которые пропали без вести после массовой попытки проникновения в испанский город Сеута, выросло до 57.