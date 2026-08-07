Москва7 авг Вести.Жители английского города Тетфорд потребовали у местных властей не пускать нелегальных мигрантов и закрыть для них границы страны. Об этом в комментарии ИС "Вести" рассказал один из участников протеста Дэвид.

По его словам, наплыв мигрантов – это проблема.

У людей здесь мало что есть, а эти ребята, которых хотят сюда завезти, они получают все, что хотят. Каждую неделю им дают хорошие деньги, выдают даже телефон, а мне вот телефон никто не дает пожаловался он

Ранее журналист ИС "Вести" Александр Хабаров сообщил о мигрантских погромах. По его словам, столкновения между протестующими и полицейскими проходят уже третий день. Дома, в которые должны были заселиться мигранты, закидали камнями и яйцами.