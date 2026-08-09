Британца обвинили в ношении оружия сразу после покупки биты Британца задержали в Манчестере за ношение оружия сразу после покупки биты

Москва9 авг Вести.В Великобритании несколько полицейских набросились на молодого человека, который только что купил бейсбольную биту. Они обвинили его в ношении оружия и задержали, сообщается на странице Britain Is Broken в социальной сети Х.

Британец только что купил в магазине новенькую бейсбольную биту, и сразу же после выхода из магазина на него набросились несколько полицейских. Они обвиняют его в том, что он "носил оружие" говорится в публикации

Авторы поста отметили, что бита была совершенно новой, молодой человек даже не успел снять с нее покрытие. На видео, которое было прикреплено к публикации, видно, что за мужчину попытались вступиться прохожие.

У него ничего нет! говорили они полицейским

В ответ стражи порядка заявили, что им "все равно". В конце концов они "уложили" сопротивляющегося парня на землю, надели на него наручники и увели "нарушителя" в полицейский автомобиль