Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Австралии, 10 человек пострадали

Наезд на толпу в Австралии: двое пострадавших в критическом состоянии Автомобиль въехал в толпу болельщиков в Австралии, 10 человек пострадали

Москва3 окт Вести.В австралийском городе Ньюкасл (штат Новый Южный Уэльс) легковая машина врезалась в толпу болельщиков регбийного клуба "Ньюкасл Найтс", пострадали 10 человек. Как передает Bloomberg, по предварительным данным расследования произошедшее не связано с терроризмом.

Толпа собралась, чтобы проводить игроков местного клуба, отправляющихся на выездной матч с "Сидней Рустерс" в финале Национальной регбийной лиги.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств произошедшего, и первоначальные проверки говорят о том, что оно, по всей видимости, не связано с терроризмом приводит Bloomberg заявление полиции штата

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии - пятилетняя девочка и 67-летний мужчина. Остальным раненным помощь оказали на месте парамедики, после чего их доставили в больницы.

По информации ABC, наезд произошел в 09:30 по местному времени (02:30 мск). К месту происшествия прибыли порядка 10 машин скорой помощи и 3 медицинских вертолета.

Водителя задержали. Им оказался 18-летний мужчина, которого направят в больницу для принудительного обследования.

В конце августа произошел наезд автомобиля на группу людей около железнодорожного вокзала французского города Кан. Два человека погибли.