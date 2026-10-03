Москва3 октВести.В австралийском городе Ньюкасл (штат Новый Южный Уэльс) легковая машина врезалась в толпу болельщиков регбийного клуба "Ньюкасл Найтс", пострадали 10 человек. Как передает Bloomberg, по предварительным данным расследования произошедшее не связано с терроризмом.
Толпа собралась, чтобы проводить игроков местного клуба, отправляющихся на выездной матч с "Сидней Рустерс" в финале Национальной регбийной лиги.
Полиция приступила к расследованию обстоятельств произошедшего, и первоначальные проверки говорят о том, что оно, по всей видимости, не связано с терроризмомприводит Bloomberg заявление полиции штата
Двое пострадавших находятся в критическом состоянии - пятилетняя девочка и 67-летний мужчина. Остальным раненным помощь оказали на месте парамедики, после чего их доставили в больницы.
По информации ABC, наезд произошел в 09:30 по местному времени (02:30 мск). К месту происшествия прибыли порядка 10 машин скорой помощи и 3 медицинских вертолета.
Водителя задержали. Им оказался 18-летний мужчина, которого направят в больницу для принудительного обследования.
В конце августа произошел наезд автомобиля на группу людей около железнодорожного вокзала французского города Кан. Два человека погибли.