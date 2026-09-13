Metro: в Британии езда по встречной полосе с подростком в салоне привела к ДТП

В Британии езда по встречной полосе с подростком в салоне привела к ДТП Metro: в Британии езда по встречной полосе с подростком в салоне привела к ДТП

Москва13 сен Вести.В Западном Йоркшире из-за движения по встречной полосе произошло серьезное ДТП, ставшее причиной перекрытия дороги и арестов. Об этом пишет Metro со ссылкой на местную полицию.

Как сообщают правоохранительные органы, автомобиль Kia Proceed двигался с большой скоростью навстречу потоку. Полицейские попытались остановить нарушителя, однако избежать столкновения не получилось. В итоге лобового удара тяжелые травмы получил 19-летний водитель Dacia Sandero. Пострадавший был доставлен в больницу с серьезными травмами.

Водителем автомобиля-нарушителя оказалась 30-летняя женщина. Ее задержали прямо на месте аварии — медицинское освидетельствование выявило превышение допустимого уровня алкоголя в крови.

Помимо нее, в салоне Kia находилась 15-летняя девочка. Еще один пассажир скрылся сразу после инцидента, но позже также был задержан полицией.

На данный момент все трое задержаны по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью.