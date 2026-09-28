День рождения в Джорджии обернулся перестрелкой, пострадали 11 человек

День рождения в Джорджии завершился перестрелкой, ранены 11 человек День рождения в Джорджии обернулся перестрелкой, пострадали 11 человек

Москва28 сен Вести.На праздновании дня рождения в американском штате Джорджия произошла перестрелка, ранены 11 человек, сообщает полиция штата.

Группа молодых людей отмечала день рождения девушки. По какой-то причине, молодых людей выгнали из арендованного дома, и они отправились в парк​​​.

Большая группа людей проводила вечеринку в парке, когда на другой стороне улицы появилась вторая группа людей. Обе группы обменялись словами, а затем достали огнестрельное оружие и начали стрелять друг в друга отмечает полиция

В итоге 11 несовершеннолетних граждан получили ранения.