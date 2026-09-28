Москва28 сенВести.На праздновании дня рождения в американском штате Джорджия произошла перестрелка, ранены 11 человек, сообщает полиция штата.
Группа молодых людей отмечала день рождения девушки. По какой-то причине, молодых людей выгнали из арендованного дома, и они отправились в парк.
Большая группа людей проводила вечеринку в парке, когда на другой стороне улицы появилась вторая группа людей. Обе группы обменялись словами, а затем достали огнестрельное оружие и начали стрелять друг в другаотмечает полиция
В итоге 11 несовершеннолетних граждан получили ранения.