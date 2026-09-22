Sözcü: при стрельбе в турецкой школе один ребенок погиб, 11 ранены

15-летний подросток устроил стрельбу в турецком техническом колледже Sözcü: при стрельбе в турецкой школе один ребенок погиб, 11 ранены

Москва22 сен Вести.15-летний турецкий девятиклассник устроил беспорядочную стрельбу у профессионально-технического лицея имени Инджи Юзмез в районе Тургутлу. Утром перед началом занятий он пришел к учебному заведению в провинции Маниса с охотничьим ружьем.

Подросток ранил одиннадцать человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Один ученик погиб сообщает газета Sözcü со ссылкой на мэра района Тургутлу Четина Акына

Картечь также выбила часть окон в колледже, следы от картечи остались на фасаде школы, отмечает агентство IHA.

Ученик девятого класса задержан прибывшими на место происшествия полицейскими, добавляет телеканал A Haber. Известны инициалы напавшего на технический лицей. Это некто Н.О. Причины нападения ученика на учебное заведения пока не разглашаются. Следователи пытаются выяснить, где подросток добыл оружие. Также задержаны родственники подростка - его родители и дед.

Российских граждан среди пострадавших в вооруженном нападении на турецкую школу нет, сообщило в своем Telegram-канале российское диппредставительство в Анкаре.

После стрельбы в школе в турецких соцсетях начались провокационные публикации, отмечает газета T24. Расследование в связи с публикациями в соцсетях уже ведет прокуратура столицы Турции. Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Турции выявила аккаунты, с которых были сделаны провокационные записи, и установило имена пользователей этих аккаунтов.

В Москве 21 сентября задержаны подростки, выстрелившие в охранников жилого комплекса на Пресне из сигнального пистолета.