Onet: гражданин Великобритании погиб во время стрельбы в Кракове

Гражданин Великобритании погиб при стрельбе в Кракове Onet: гражданин Великобритании погиб во время стрельбы в Кракове

Москва8 ноя Вести.Гражданина Великобритании обнаружили среди погибших в результате стрельбы в Кракове. Об этом сообщил портал Onet.

Начальник полиции Польши Марек Боронь заявил, что среди шести жертв стрельбы в Кракове был гражданин Великобритании следует из официального сообщения на портале

Правоохранители установили, что среди жертв также были три женщины с польским гражданством.

Ранее стало известно, что полицейские обнаружили тела троих человек в доме стрелка. Информация была получена с помощью дрона.