Москва8 нояВести.Гражданина Великобритании обнаружили среди погибших в результате стрельбы в Кракове. Об этом сообщил портал Onet.
Начальник полиции Польши Марек Боронь заявил, что среди шести жертв стрельбы в Кракове был гражданин Великобританииследует из официального сообщения на портале
Правоохранители установили, что среди жертв также были три женщины с польским гражданством.
Ранее стало известно, что полицейские обнаружили тела троих человек в доме стрелка. Информация была получена с помощью дрона.