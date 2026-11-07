Москва7 нояВести.Иностранный гражданин погиб в результате стрельбы на главной площади Кракова, заявил глава МВД Польши Марчин Кервиньский.
В беседе с журналистами министр уточнил, что количество пострадавших выросло до 16, в их числе стрелок и двое сотрудников полиции. Из больницы уже выписаны два человека.
Среди погибших, которые были идентифицированы, один иностранецсообщил он
Кервиньский не раскрыл, гражданином какой страны был погибший.
Ранее стало известно, что среди пострадавших в результате инцидента есть россиянин.