МВД Польши: среди погибших во время стрельбы в Кракове есть иностранец

Иностранец стал одной из жертв стрельбы в Кракове МВД Польши: среди погибших во время стрельбы в Кракове есть иностранец

Москва7 ноя Вести.Иностранный гражданин погиб в результате стрельбы на главной площади Кракова, заявил глава МВД Польши Марчин Кервиньский.

В беседе с журналистами министр уточнил, что количество пострадавших выросло до 16, в их числе стрелок и двое сотрудников полиции. Из больницы уже выписаны два человека.

Среди погибших, которые были идентифицированы, один иностранец сообщил он

Кервиньский не раскрыл, гражданином какой страны был погибший.

Ранее стало известно, что среди пострадавших в результате инцидента есть россиянин.