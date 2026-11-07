РИА Новости: один из пострадавших в Кракове является гражданином РФ

Среди пострадавших от стрельбы в Кракове есть гражданин РФ РИА Новости: один из пострадавших в Кракове является гражданином РФ

Москва7 ноя Вести.Гражданин России пострадал во время стрельбы в польском Кракове. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник.

В сообщении не уточняется состояние раненого, а также степень тяжести полученных травм. На момент публикации новости, посольство РФ в Варшаве не опубликовало сведений, подтверждающих, что среди раненых или погибших есть россияне. Сотрудники консульского отдела находятся в контакте с экстренными службами.

Ранее в Кракове произошла стрельба. Мужчина в военной форме, вооруженный винтовкой, открыл огонь по прохожим. Сообщается о шести погибших, и более десяти раненых.