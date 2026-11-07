Посольство уточняет данные о том, есть ли россияне среди пострадавших в Кракове

У посольства РФ нет данных о пострадавших россиянах при стрельбе в Кракове Посольство уточняет данные о том, есть ли россияне среди пострадавших в Кракове

Москва7 ноя Вести.Посольство РФ в Варшаве пока не располагает подтвержденными данными о том, есть ли россияне среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в Кракове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.

Сотрудники консульского отдела уточняют информацию у компетентных органов.

Пока достоверными сведениями не располагаем сообщил представитель дипмиссии

Ранее стало известно, что в результате трагедии в Кракове погибли минимум шесть человек. Подозреваемый был задержан и отправлен в больницу, так как получил ранение. Премьер Польши Дональд Туск официально назвал произошедшее терактом.