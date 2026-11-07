Москва7 нояВести.Посольство РФ в Варшаве пока не располагает подтвержденными данными о том, есть ли россияне среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в Кракове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии.
Сотрудники консульского отдела уточняют информацию у компетентных органов.
Пока достоверными сведениями не располагаемсообщил представитель дипмиссии
Ранее стало известно, что в результате трагедии в Кракове погибли минимум шесть человек. Подозреваемый был задержан и отправлен в больницу, так как получил ранение. Премьер Польши Дональд Туск официально назвал произошедшее терактом.