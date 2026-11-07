12 раненных при теракте в Кракове находятся в критическом состоянии

Более 10 раненных при стрельбе в Кракове находятся в критическом состоянии 12 раненных при теракте в Кракове находятся в критическом состоянии

Москва7 ноя Вести.12 человек, раненных во время теракта в Кракове, находятся в критическом состоянии, заявил глава Малопольского воеводства Ян Кленчар в эфире телеканала Polsat News.

Сейчас врачи в больницах пытаются спасти их жизнь, подчеркнул он.

12 пострадавших имеют "красный" статус по классификации медицинских работников, что означает, что их состояние угрожает жизни сказал глава воеводства

7 ноября неизвестный напал на людей в центре Кракова с огнестрельным оружием. В результате трагедии погибли минимум шесть человек. Подозреваемого задержали и отправили в больницу из-за ранения. Премьер Польши Дональд Туск официально назвал произошедшее терактом.

Сообщалось, что нападавшим может быть 24-летний гражданин Польши Михал О., который в прошлом проходил военную службу.