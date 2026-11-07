Москва7 нояВести.12 человек, раненных во время теракта в Кракове, находятся в критическом состоянии, заявил глава Малопольского воеводства Ян Кленчар в эфире телеканала Polsat News.
Сейчас врачи в больницах пытаются спасти их жизнь, подчеркнул он.
12 пострадавших имеют "красный" статус по классификации медицинских работников, что означает, что их состояние угрожает жизнисказал глава воеводства
7 ноября неизвестный напал на людей в центре Кракова с огнестрельным оружием. В результате трагедии погибли минимум шесть человек. Подозреваемого задержали и отправили в больницу из-за ранения. Премьер Польши Дональд Туск официально назвал произошедшее терактом.
Сообщалось, что нападавшим может быть 24-летний гражданин Польши Михал О., который в прошлом проходил военную службу.