Гражданка России получила ранение в результате стрельбы в Кракове

Посольство России подтвердило ранение гражданки РФ при стрельбе в Кракове Гражданка России получила ранение в результате стрельбы в Кракове

Москва8 ноя Вести.Гражданка России пострадала при стрельбе в центре Кракова, сообщили в посольстве РФ в Польше.

Соответствующая информация размещена в Telegram-канале дипмиссии.

По информации одного из учреждений здравоохранения Кракова, к сожалению, в результате стрельбы, произошедшей 7 ноября с. г. на Главной рыночной площади, … ранена гражданка Российской Федерации указали дипломаты

Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей и контактирует с представителями органов здравоохранения Кракова.

Инцидент в Кракове, в ходе которого неизвестный на автомобиле начал стрелять в прохожих из карабина AR-15, произошел в субботу. Жертвами происшествия стали, по меньшей мере, шесть человек, 12 пострадавших находятся в критическом состоянии. Одним из погибших оказался подданный Великобритании.

Мужчина, устроивший стрельбу, получил ранение, его также доставили в один из госпиталей Кракова. Состояние задержанного оценивается как тяжелое.

Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в доме нападавшего обнаружены тела трех человек.