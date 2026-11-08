Устроивший стрельбу в Кракове мужчина имел разрешение на оружие, он не был судим

Польская полиция раскрыла подробности о стрелявшем в Кракове Устроивший стрельбу в Кракове мужчина имел разрешение на оружие, он не был судим

Москва8 ноя Вести.Мужчина, открывший стрельбу в центре Кракова владел оружием на законных основаниях и прежде не привлекался к ответственности, заявил журналистам пресс-секретарь главного коменданта полиции Анджей Фийолек.

У данного мужчины было разрешение на оружие приводит его слова РИА Новости

Фийолек также отметил, что в биографии подозреваемого нет эпизодов с судимостью.

В машине подозреваемого нашли внушительный арсенал, в частности, боеприпасы.

Задержанный был экипирован в военную форму, бронежилет и шлем. Правоохранители выяснили, что у его отца было разрешение на 11 единиц оружия.

Инцидент в Кракове, в ходе которого неизвестный на автомобиле начал стрелять в прохожих из карабина AR-15, произошел в субботу, 7 ноября. Жертвами происшествия стали, по меньшей мере, шесть человек, 12 пострадавших находятся в критическом состоянии. Одним из погибших оказался подданный Великобритании.

Мужчина, которого подозревают в ЧП со стрельбой, был ранен, его доставили в один из госпиталей Кракова. Состояние задержанного оценивается как тяжелое.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в доме нападавшего обнаружены тела трех человек.