Москва8 нояВести.Мужчина, открывший стрельбу в центре Кракова владел оружием на законных основаниях и прежде не привлекался к ответственности, заявил журналистам пресс-секретарь главного коменданта полиции Анджей Фийолек.
У данного мужчины было разрешение на оружиеприводит его слова РИА Новости
Фийолек также отметил, что в биографии подозреваемого нет эпизодов с судимостью.
В машине подозреваемого нашли внушительный арсенал, в частности, боеприпасы.
Задержанный был экипирован в военную форму, бронежилет и шлем. Правоохранители выяснили, что у его отца было разрешение на 11 единиц оружия.
Инцидент в Кракове, в ходе которого неизвестный на автомобиле начал стрелять в прохожих из карабина AR-15, произошел в субботу, 7 ноября. Жертвами происшествия стали, по меньшей мере, шесть человек, 12 пострадавших находятся в критическом состоянии. Одним из погибших оказался подданный Великобритании.
Мужчина, которого подозревают в ЧП со стрельбой, был ранен, его доставили в один из госпиталей Кракова. Состояние задержанного оценивается как тяжелое.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в доме нападавшего обнаружены тела трех человек.