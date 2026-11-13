Sun: в Британии впервые за 60 лет паровоз сбил насмерть человека

В Британии мужчина погиб под колесами паровоза впервые с 1968 года Sun: в Британии впервые за 60 лет паровоз сбил насмерть человека

Москва13 ноя Вести.В Лондоне под колесами паровоза погиб человек. Это первый случай смерти от парового локомотива с 1968 года, пишет газета The Sun.

Паровоз насмерть сбил человека. Предполагается, что это первый такой случай за 58 лет, с тех пор как паровозы вывели из эксплуатации говорится в материале

Как сообщает издание, паровоз запустили ко Дню памяти 11 ноября. Он следовал за пассажирами и к моменту ЧП был без них. После гибели человека маршрут отменили.

Британские железные дороги прекратили регулярную эксплуатацию паровозов в 1968 году, а на магистральных линиях запретили их использование в 1971 года, после чего решение не пересматривали.