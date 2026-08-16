Sun: поезда в британском Шеффилде перестали ходить из-за пожара в тоннеле

Пожар в тоннеле стал причиной сбоев в движении поездов в Британии Sun: поезда в британском Шеффилде перестали ходить из-за пожара в тоннеле

Москва16 авг Вести.Крупный пожар в железнодорожном тоннеле произошел в британском городе Шеффилд, что привело к перебоям в движении поездов, сообщает газета The Sun.

Возгорание, сопровождавшееся сильным задымлением, привело к транспортному хаосу в одном из городов Великобритании уточняет газета

В тушении пожара участвовали четыре пожарные бригады. Движение поездов в районе тоннеля временно остановлено.

Власти посоветовали местным жителям держать окна закрытыми и избегать поездок через этот участок.

Ожидаются значительные сбои в графике движения [поездов] отмечает The Sun

Немецкие СМИ сообщали в июле о нарушении движения поездов между Кельном и Дюссельдорфом на западе Германии из-за предполагаемой диверсии на железной дороге, ответственность за которую взяла на себя одна из леворадикальных группировок.