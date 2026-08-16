Москва16 авгВести.Крупный пожар в железнодорожном тоннеле произошел в британском городе Шеффилд, что привело к перебоям в движении поездов, сообщает газета The Sun.
Возгорание, сопровождавшееся сильным задымлением, привело к транспортному хаосу в одном из городов Великобританииуточняет газета
В тушении пожара участвовали четыре пожарные бригады. Движение поездов в районе тоннеля временно остановлено.
Власти посоветовали местным жителям держать окна закрытыми и избегать поездок через этот участок.
Ожидаются значительные сбои в графике движения [поездов]отмечает The Sun
Немецкие СМИ сообщали в июле о нарушении движения поездов между Кельном и Дюссельдорфом на западе Германии из-за предполагаемой диверсии на железной дороге, ответственность за которую взяла на себя одна из леворадикальных группировок.