Москва11 июл Вести.Движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом на западе Германии нарушено из-за предполагаемой диверсии на железной дороге, ответственность за которую на себя взяли члены леворадикальной группировки. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В пятницу, 10 июля, железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщила, что рядом с железнодорожными путями между Дюссельдорфом и Кельном​​​ вспыхнул пожар. Пламя повредило несколько сигнальных кабелей, из-за чего движение поездов на этом участке остановилось. Ремонтные работы, предварительно, будут длиться как минимум до конца 11 июля.

Причиной пожара между Дюссельдорфом и Кельном мог стать акт диверсии говорится в публикации DPA

Портал Tagesschau со ссылкой на одну из политических платформ в свою очередь сообщил, что ответственность за возгорание взяла на себя леворадикальная группировка Kommando Angry Birds.

Управление государственной безопасности полиции Кельна уже приступило к расследованию. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.