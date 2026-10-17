Железнодорожные рейсы отменяются в Британии после обнаружения клопов в поездах

В Британии отменяют железнодорожные рейсы после обнаружения в поездах клопов Железнодорожные рейсы отменяются в Британии после обнаружения клопов в поездах

Москва17 окт Вести.В Великобритании отменили ряд железнодорожных рейсов компании Southeastern Railways из‑за постельных клопов, обнаруженных в пассажирских вагонах. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Издание отмечает, что это уже не первый случай обнаружения паразитов в британских поездах​​​. В начале октября уже сообщалось о том, что поезда в стране "заполонили клопы", это также привело к отмене рейсов.

Постельные клопы вновь были обнаружены в вагонах поездов компании Southeastern, курсирующих между Лондоном и Кентом. Шесть рейсов были отменены в четверг после того, как насекомых заметили ползающими между двумя сиденьями говорится в публикации

В свою очередь, директор по клиентскому опыту компании Southeastern Дэвид Уорнхэм заявил The Telegraph, что эксперты-подрядчики не обнаружили постельных клопов в зонах, используемых пассажирами поездов Southeastern. При этом предполагаемые клопы оказались "другими насекомыми".

Ранее сообщалось, что Краснодарский край и Дагестан атакуют мраморные клопы-вонючки. Людей клопы не кусают, однако они опасны для плодовых растений.