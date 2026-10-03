Москва3 окт Вести.Британские фермеры столкнулись с крупнейшей за всю историю наблюдений вспышкой блютанга, известного также как катаральная лихорадка рогатого скота, пишет The Guardian.

Штамм блютанга, серотип 3 (BTV-3), был впервые обнаружен в Англии в 2023 году.

Британские фермеры переживают самый тяжелый сезон распространения блютанга за всю историю наблюдений: количество случаев превысило показатели за последние три года говорится в публикации

С 1 июля в стране зафиксирован 2201 случай заболевания, 1103 из них диагностировали в сентябре. Это существенно больше, чем за предыдущие три сезона вместе взятые.

Блютанг – это вирусное заболевание. Оно поражает овец, крупный рогатый скот и других животных. Среди симптомов – лихорадка, язва, отек головы и хромота.

Язык может посинеть и даже выпасть изо рта. В самых тяжелых случаях животное может погибнуть подчеркнули авторы статьи

Уточняется, что вирус зародился в Африке. Он передается через кровососущих мошек и за последние 20 лет распространился по территории Европы. По мнению ученых, передача вируса неразрывно связана с температурой окружающей среды, а повышение температуры, вызванное климатическим кризисом, способствует росту числа случаев заболевания в более северных регионах.

Также издание сообщает, что блютанг не угрожает здоровью людей и безопасности пищевых продуктов, получаемых от рогатого скота.

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