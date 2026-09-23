Эксперт рассказала, как защитить домашних животных от осенних вирусов Эксперт Нуриева: защитить животных от ОРВИ помогут вакцинация и гигиена

Москва23 сен Вести.Оградить домашних животных от осенних респираторных вирусных заболеваний помогут соблюдение плавил гигиены и вакцинация, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя общественного движения "Дай лапу" и проекта "ХочуСобаку.рф" Александру Нуриеву.

У собак главная сезонная проблема связана с комплексом респираторных инфекций, которые вызывают инфекционный трахеобронхит, или так называемый питомниковый кашель. В этот комплекс входит несколько возбудителей: вирус парагриппа собак, аденовирусы и респираторный коронавирус. У кошек осенью чаще активизируются возбудители вирусного ринотрахеита (герпесвирус) и калицивирусной инфекции. Все эти вирусы передаются воздушно-капельным путем и через предметы ухода сообщила эксперт

Она уточнила, что несмотря на схожую симптоматику, вирусы не передаются от животных человеку и наоборот.

Чтобы животные, особенно из группы риска – молодые и пожилые, а также представители брахицефальных пород – мопсы и бульдоги – не заболели, следует ставить комплексные прививки, а также исключить переохлаждение, минимизировать контакты с незнакомыми животными, соблюдать гигиену и изолировать питомца при симптомах.