Telegraph: украинские яйца связали со вспышкой сальмонеллеза в Британии

Яйца с Украины вызвали вспышку сальмонеллеза в Великобритании Telegraph: украинские яйца связали со вспышкой сальмонеллеза в Британии

Москва27 авг Вести.Украинские яйца стали причиной вспышки сальмонеллеза в Великобритании, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, британские органы здравоохранения рассматривают поставки с Украины в качестве основной версии происхождения зараженных продуктов. В 2025 году Великобритания импортировала оттуда рекордный объем яиц – 11 млн килограммов, что на 65% больше показателя 2024 года.

Согласно рабочей гипотезе британских органов здравоохранения, зараженные продукты были привезены с Украины говорится в публикации

Издание также напомнило, что предыдущая вспышка сальмонеллеза в Великобритании была связана с украинским замороженным куриным филе.

В июне 2026 года несколько вспышек сальмонеллеза были зарегистрированы в России и странах Европы.