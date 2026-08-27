Москва27 авгВести.Украинские яйца стали причиной вспышки сальмонеллеза в Великобритании, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.
По данным издания, британские органы здравоохранения рассматривают поставки с Украины в качестве основной версии происхождения зараженных продуктов. В 2025 году Великобритания импортировала оттуда рекордный объем яиц – 11 млн килограммов, что на 65% больше показателя 2024 года.
Согласно рабочей гипотезе британских органов здравоохранения, зараженные продукты были привезены с Украиныговорится в публикации
Издание также напомнило, что предыдущая вспышка сальмонеллеза в Великобритании была связана с украинским замороженным куриным филе.
В июне 2026 года несколько вспышек сальмонеллеза были зарегистрированы в России и странах Европы.