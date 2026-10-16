Express не исключила масштабных отключений света в Великобритании зимой Express: из-за риска отключения электричества Британию ожидает трудная зима

Москва16 окт Вести.Предстоящий зимний период может стать для Великобритании одним из самых тяжелых за долгие годы из-за растущей угрозы масштабных перебоев с электричеством, написала газета Express.

Авторы материала напомнили, что предыдущий кризис сопоставимого масштаба страна пережила в 1970-х годах: тогда забастовки горняков вынудили власти урезать потребление электроэнергии и перейти на трехдневную рабочую неделю.

Первые сигналы, которые указывают на возможное повторение этой ситуации, появились еще летом — аномальная жара легла тяжким бременем на энергосистему королевства и поставила под сомнение ее готовность выдержать зимние морозы, говорится в статье.

В июне 2026 года в местной прессе появлялись сообщения о сбоях в работе Национального оператора энергосистемы Великобритании (NESO).

Компания National Grid, в свою очередь, тогда посоветовала жителям заранее приготовить все необходимые вещи на случай непредвиденного отключения электричества.

Авторы публикации раскритиковали энергетический курс британских властей, отметив, что накопленные проблемы пока остаются нерешенными, а текущая ситуация делает Соединенное Королевство уязвимым в преддверии возможного резкого похолодания.

В начале сентября немецкое агентство DPA сообщило о масштабном отключении электроэнергии в Берлине, в результате которого без света остались десятки тысяч домов и предприятий.