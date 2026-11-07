Москва7 ноя Вести.Британская вещательная корпорация BBC разработала план для радиовещания на случай масштабного сбоя в работе национальной инфраструктуры, вызванного атакой или природной катастрофой.

Как отмечает корпорация, она готовится к чрезвычайной ситуации под кодовым названием "Черное небо". Такой сценарий предполагает массовое отключение электричества и водоснабжения, прекращение работы средств связи и закрытие магазинов.

Для информирования населения в подобных условиях предусмотрена специальная аварийная радиостудия, работу которой будут обеспечивать около 100 сотрудников.

Она будет обеспечена надежными каналами связи, не зависящими от интернета, а также топливом, водой и продовольствием, чтобы гарантировать возможность работы без пополнения запасов как минимум в течение трех дней поясняет BBC

Радиостанция начнет передавать заранее подготовленные правительственные сообщения с практическими рекомендациями для населения. В частности, гражданам объяснят, сколько жидкости необходимо употреблять ежедневно и как утилизировать отходы жизнедеятельности при неработающей канализации.

Дополнительные сведения будут поступать от журналистов, размещенных в центрах реагирования на чрезвычайные ситуации в разных регионах Великобритании. Для передачи информации планируется использовать мобильные спутниковые станции.

Трансляции организуют через радиовышки, работающие независимо от интернета. Для координации действий сотрудники BBC будут пользоваться спутниковыми телефонами. На случай отказа этого оборудования разработаны специальные протоколы взаимодействия и заранее определены места встречи персонала.

В октябре министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил о необходимости подготовить страну к возможной войне в течение тысячи дней. При этом он не уточнил, с каким государством Лондон допускает вооруженный конфликт.