Москва25 октВести.Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил, что Соединенное Королевство должно быть готово к возможной войне уже через 1000 дней. Его слова приводит The Telegraph.
Он отметил, что враги Лондона могут нарастить военную мощь и к 2030 году предпринять попытку атаки на страну.
Стремление наших противников навредить нам – не новость. Изменились лишь их возможностисказал министр
По его словам, Лондон должен подготовиться к возможной войне и увеличить свой оборонный потенциал.
Ранее Великобритания пришла к выводу, что не может противодействовать России в Арктике.