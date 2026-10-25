Министр обороны Британии Стритинг дал стране 1000 дней на подготовку к войне

Великобритании дали 1000 дней на подготовку к войне Министр обороны Британии Стритинг дал стране 1000 дней на подготовку к войне

Москва25 окт Вести.Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил, что Соединенное Королевство должно быть готово к возможной войне уже через 1000 дней. Его слова приводит The Telegraph.

Он отметил, что враги Лондона могут нарастить военную мощь и к 2030 году предпринять попытку атаки на страну.

Стремление наших противников навредить нам – не новость. Изменились лишь их возможности сказал министр

По его словам, Лондон должен подготовиться к возможной войне и увеличить свой оборонный потенциал.

Ранее Великобритания пришла к выводу, что не может противодействовать России в Арктике.