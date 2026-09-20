Москва20 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) Британии находятся в плачевном состоянии из-за недостаточного финансирования, заявил бывший главнокомандующий ВМС Британии адмирал Алан Уэст в интервью газете The Telegraph.

Газета The Financial Times (FT) сообщила, что министр финансов Британии Джон Хили откажется от цели расходовать 3% ВВП страны на оборону к 2030 году, хотя сам же поставил такую цель, будучи главой Минобороны в правительстве Кира Стармера.

Наши вооруженные силы много лет сталкиваются с нехваткой финансирования и находятся в весьма плачевном состоянии отмети Уэст

Бывший глава Генштаба ВС Британии Ричард Даннатт раскритиковал политику властей страны, заявив, что премьер-министр Энди Бернем и министр финансов Хили безответственно относятся к национальной безопасности.

Между тем Минобороны Британии обнародовало военный бюджет на ближайшие четыре года. Так, 300 миллиардов фунтов стерлингов ($400 млрд) пойдут на развитие ВПК.

При этом бывший министр финансов Рэйчел Ривз считает, что расходы в размере 4,7 млрд фунтов стерлингов на армию пока ничем не обеспечены, а источник финансирования еще предстоит найти в бюджете.