В Великобритании признали господство России в Арктике В Лондоне признали неспособность противостоять России в Арктике

Москва24 окт Вести.Великобритания пришла к выводу, что не может противодействовать России в Арктике. Об этом говорится в документах комитета по обороне британского парламента.

С документом ознакомились в RT. В нем отмечаются серьезные пробелы королевских вооруженных сил в потенциале на Крайнем Севере.

В случае военных действий неспособность противостоять России на Крайнем Севере поставит под угрозу население Великобритании, военную и гражданскую критически важную инфраструктуру, в том числе средства ядерного сдерживания, а также атлантические пути снабжения из США говорится в отчете

По мнению экспертов, британский флот не может противостоять российскому в условиях льда, что якобы создает угрозу морским путям НАТО.

Ранее комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.