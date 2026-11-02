Москва2 ноя Вести.Командование ВМС Великобритании рассматривают планы по ускорению строительства военных кораблей, поскольку имеющиеся на вооружении суда приходят в негодность.

Речь, в частности, идет о фрегатах класса Type 31, сообщает газета Times. По информации издания, оборонная компания Babcock в Шотландии для ускорения строительства пяти таких кораблей рассматривает два возможных варианта: найм дополнительных сотрудников или работа существующего персонала в две смены.

В публикации также отмечается, что для производства фрегатов необходимо дополнительное финансирование. По словам источника газеты, в рамках планов первый фрегат может быть готов уже в 2028 году.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что НАТО Евросоюз и Великобритания способствуют разжиганию большой войны в Европе.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич, в свою очередь, отметил, что война НАТО с Россией не является неизбежной, однако альянс готовится к конфликту, поскольку считает РФ угрозой безопасности.