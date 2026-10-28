Sky News: Три британские субмарины Vanguard вышли на патрулирование

Mirror: Британия выпустила в море подлодку с ядерными боеголовками Sky News: Три британские субмарины Vanguard вышли на патрулирование

Москва28 окт Вести.Три из четырех британских атомных подводных лодок класса Vanguard одновременно находятся в море. Об этом сообщают The Sun, Sky News и The Times со ссылкой на источники.

По данным собеседника Sky News, как минимум одна субмарина несет баллистические ракеты Trident с ядерными боеголовками и выполняет плановое патрулирование. Вторая, предположительно, готовится к выходу на дежурство, а третья проходит испытания после технического обслуживания.

Согласно информации The Sun, три подлодки класса Vanguard одномоментно находятся в море впервые за примерно семь лет.

Четвертая субмарина, HMS Victorious, остается на ремонте в Девонпорте. Источник The Times назвал одновременное присутствие трех лодок в море необычным.

При этом собеседник The Sun считает ситуацию совпадением и не связывает ее с прямой угрозой или эскалацией. Но такая активность может восприниматься как демонстрация силы.

Постоянное дежурство как минимум одной подлодки с ядерным оружием составляет основу британского сдерживания. Одновременное развертывание нескольких субмарин происходит редко и может указывать на повышение готовности флота.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что Великобритания не готова к противостоянию с российским подводным флотом.