СМИ: Германия может профинансировать модернизацию ядерного оружия Британии Telegraph: Берлин может вложить деньги в модернизацию ядерного оружия Британии

Москва27 авг Вести.Германия ведет переговоры о возможности финансового участия в британской программе ядерного сдерживания Trident. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Берлин, как отмечается, намерен налаживать сотрудничество с Парижем и Лондоном по вопросу ядерного сдерживания на фоне опасений, что Вашингтон свернет свое военное присутствие на континенте.

Берлин рассматривает возможность оказания финансовой поддержки программе Trident говорится в материале

В публикации подчеркивается, что немецкая сторона не намерена разрабатывать собственное ядерное оружие из-за исторического чувства вины. Вместо этого страна планирует интегрироваться в британские и французские системы сдерживания.

При этом Берлин также может разместить свои системы Patriot для защиты важных ядерных объектов Соединенного Королевства.

Ранее газета сообщила, что британские власти из-за финансовых трудностей ставят под вопрос закупку американских истребителей F-35А, которые могут нести ядерное оружие (ЯО).

Между тем посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что возможность Швеции участвовать в развитии ядерной доктрины Франции может привести к размещению французских носителей ядерного оружия на шведской территории. Он добавил, что Москва учтет это в военном и политическом планировании.