Москва27 авгВести.Германия ведет переговоры о возможности финансового участия в британской программе ядерного сдерживания Trident. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
Берлин, как отмечается, намерен налаживать сотрудничество с Парижем и Лондоном по вопросу ядерного сдерживания на фоне опасений, что Вашингтон свернет свое военное присутствие на континенте.
Берлин рассматривает возможность оказания финансовой поддержки программе Tridentговорится в материале
В публикации подчеркивается, что немецкая сторона не намерена разрабатывать собственное ядерное оружие из-за исторического чувства вины. Вместо этого страна планирует интегрироваться в британские и французские системы сдерживания.
При этом Берлин также может разместить свои системы Patriot для защиты важных ядерных объектов Соединенного Королевства.
Ранее газета сообщила, что британские власти из-за финансовых трудностей ставят под вопрос закупку американских истребителей F-35А, которые могут нести ядерное оружие (ЯО).
Между тем посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что возможность Швеции участвовать в развитии ядерной доктрины Франции может привести к размещению французских носителей ядерного оружия на шведской территории. Он добавил, что Москва учтет это в военном и политическом планировании.