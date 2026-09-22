Британия впервые запустила тяжелую торпеду с беспилотного подводного дрона i Paper: Британия впервые провела пуск тяжелой торпеды с подводного дрона

Москва22 сен Вести.Великобритания провела первый в истории страны запуск тяжелой торпеды с беспилотного подводного аппарата, сообщило издание The i Paper.

Испытания прошли на минувшей неделе при участии специалистов из США. Это первый случай, когда одна из этих стран осуществила пуск торпеды с беспилотного дрона вместо традиционной подлодки с экипажем, отметила газета.

Для запуска использовался 12-метровый подводный дрон Excalibur водоизмещением около 19 тонн. Этот аппарат способен преодолевать до 1 тысячи морских миль (1852 километра) и автономно находиться под водой до пяти суток.

Тяжелая торпеда, предназначенная для уничтожения кораблей и подводных лодок, была разработана в рамках AUKUS — партнерства Британии с США и Австралией в области безопасности.

Бывший главнокомандующий британских ВМС адмирал Алан Уэст, в свою очередь, заявил о плачевном состоянии вооруженных сил королевства из-за недостаточного финансирования.