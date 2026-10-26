Британцы скупают радиоприемники и фонари после заявлений властей о войне Британцы скупили радиоприемники и фонарики после слов властей о войне

Москва26 окт Вести.Жители Великобритании массово скупают радиоприемники и фонарики на фоне информационной кампании правительства страны по подготовке населения к возможной войне. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным издания, за последние дни продавцы зафиксировали пятикратный рост числа заказов на радиоприемники. Кроме того, в интернет-магазине электроники Maplin продажи фонариков по сравнению с прошлым месяцем выросли на 284%.

22 октября в Великобритании стартовала информационная кампания Be Ready ("Будь готов"), призванная подготовить население к возможной войне. Гражданам рекомендуют иметь дома запас продуктов и воды на три дня, наличные деньги, копии паспортов, важные телефонные номера, медикаменты, переносные зарядки, радиоприемники и фонарики.

Эта кампания является частью более широкого "национального разговора об устойчивости" гражданского общества, который британское правительство намерено вести в ближайшие три года. Ранее глава Минобороны Уэс Стритинг заявил, что страна должна быть готова к возможной войне уже через 1000 дней, однако с кем именно Лондон собирается воевать, не уточнил.