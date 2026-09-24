Москва24 сен Вести.Целенаправленное создание радиоэлектронных помех для другого государства даже в мирное время можно рассматривать как начало боевых действий. Об этом Газете.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Таким образом он прокомментировал сообщения об использовании Великобританией средств радиоэлектронной борьбы для подавления спутников других стран.

Организованную постановку помех даже в мирное время уже можно считать началом военных действий без всякого преувеличения. Если, например, они начнут нам мешать, то это уже начало военных действий. Так и считается подчеркнул Ходаренок

Он пояснил, что спутники используются для навигации, применения высокоточного оружия, а также современных систем связи и передачи больших объемов информации. Так, по его словам, особую опасность может представлять, например, подавление систем предупреждения о ракетном нападении.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британских вооруженных силах заявила, что ВВС Британии применяют наземные средства радиоэлектронной борьбы, способные препятствовать работе иностранных спутников.