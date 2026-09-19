Москва19 сен Вести.Настойчивое стремление британской вещательной корпорации BBC подорвать западную цивилизацию изнутри вызывает вопросы, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Почему BBC так стремится подорвать западную цивилизацию изнутри? задался вопросом Дмитриев

Таким образом он пояснил недавнюю статью BBC, вышедшую под заголовком "Возможно, грядет война. Готовы ли мы психологически?".

Нет, поскольку вы явно испытываете умственные, психологические и этические проблемы, из-за которых вы постоянно промываете мозги ложными страшилками отметил Дмитриев в ответ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что для возможного масштабного конфликта между НАТО и Россией сейчас ищут только предлог. Обстановка в Европе еще никогда не была настолько напряженной, как сейчас, подчеркнул Фицо.