Москва29 сенВести.Мужчина в Нью-Йорке скончался после того, как его сумка застряла в дверях поезда в метро, и его протащило по платформе, сообщает The New York Post.
По информации СМИ, 57-летний мужчина мог обмотать сумку вокруг запястья, из-за чего не смог освободиться - такую версию изучают следователи.
Его сумка застряла в двери, а поезд просто продолжал движениерассказала телеканалу ABC 7 New York одна женщина, находившаяся в тот момент в поезде
По ее словам, поезд продолжал движение, а на станции не было сотрудников метрополитена. Мужчину протащило до конца платформы, где он врезался в стену, а после - скатился на пути.