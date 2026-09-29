Житель Нью-Йорка погиб в метро из-за того, что его сумку зажало дверьми поезда

Мужчина в метро Нью-Йорка погиб в результате несчастного случая Житель Нью-Йорка погиб в метро из-за того, что его сумку зажало дверьми поезда

Москва29 сен Вести.Мужчина в Нью-Йорке скончался после того, как его сумка застряла в дверях поезда в метро, и его протащило по платформе, сообщает The New York Post.

По информации СМИ, 57-летний мужчина мог обмотать сумку вокруг запястья, из-за чего не смог освободиться - такую версию изучают следователи​​​.

Его сумка застряла в двери, а поезд просто продолжал движение рассказала телеканалу ABC 7 New York одна женщина, находившаяся в тот момент в поезде

По ее словам, поезд продолжал движение, а на станции не было сотрудников метрополитена. Мужчину протащило до конца платформы, где он врезался в стену, а после - скатился на пути.